В Италии открылся пятизвездочный отель для кошек

9 сентября 2018 20:46 (UTC+04:00)

Отель предлагает клиентам развлекательные залы, отдельные номера, снабженные всеми удобствами, и специальное кошачье меню, приготовленное шеф-поваром, сообщает РИА Новости, ссылаясь на "Италия по-русски".

Цена пребывания в отеле довольно низкая: 15 евро в день, в эту сумму включено все, даже питание.

Владельцы гостиницы утверждают, что их отель далек от классических пансионов, где кошки часто остаются закрытыми в металлических клетках без особого внимания и заботы.

"Мы принимаем кошек с трех — четырехмесячного возраста. Они должны быть домашними, иметь сертификат прививок и регулярно проверяться ветеринаром для безопасности всех гостей", — объясняет правила отеля владелица.

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