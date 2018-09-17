В Мадриде шесть человек пострадали в метро из-за взрыва компьютера

17 сентября 2018 12:09 (UTC+04:00)

Шесть человек получили легкие ранения в результате взрыва ноутбука в метро Мадрида, который везла одна из пассажирок, передает РИА Новости.

Как сообщает газета El Mundo, компьютер находился в сумке. Пострадала владелица ноутбука и несколько человек, находившиеся рядом с ней в вагоне.

После взрыва началась паника, часть пассажиров решила, что произошел теракт.

На место ЧП (взрыв произошел на станции метро Принсипе де Вергара) были направлены скорая и полиция.

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