Президент Македонии рассказал о развитии отношений с США

17 сентября 2018 17:09 (UTC+04:00)

Президент Македонии Георге Иванов заявил министру обороны США Джеймсу Мэттису, что вступление в НАТО и ЕС является стратегической целью Скопье, а сотрудничество с США – долгосрочным интересом страны, передает РИА Новости.

Днем Мэттис провел встречу и совместную пресс-конференцию с македонским премьером Зораном Заевым и главой минобороны Радмилой Шекерински, а также разговор с президентом Ивановым — за закрытыми дверями.

"Вступление в НАТО и ЕС остается стратегической целью и высочайшим приоритетом Республики Македония, которые принесут прогресс и благополучие всему региону", — цитирует пресс-служба президента Македонии.

Иванов добавил, что "хотя Македония сейчас не в НАТО, она совместима с силами НАТО благодаря США", что подтверждает длительное и успешное участие македонских военнослужащих в международных миссиях альянса.

"Интенсификация и развитие всеобъемлющих двусторонних отношений с США представляют собой долгосрочный интерес Республики Македония", — резюмировал глава государства.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил в ходе саммита организации в Брюсселе 11 июля, что лидеры всех 29 стран-членов официально пригласили Македонию вступить в альянс. Он уточнил, что "как только Македония внесет необходимые изменения в конституцию, можно будет официально пригласить страну вступить в НАТО под новым названием — Республика Северная Македония". После подписания протокола о вступлении в НАТО его предстоит ратифицировать парламентам всех 29 стран альянса.

После приема Македонии вне НАТО останутся только две балканские страны: Сербия и Босния и Герцеговина. Россия традиционно выступает против расширения НАТО, называя это угрозой своей национальной безопасности. При этом Москва также категорически отвергает обвинения во вмешательство в дела других стран.

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