В Греции в лагере беженцев произошли беспорядки

30 сентября 2018 01:09 (UTC+04:00)

Столкновения между беженцами произошли в миграционном центре в Малакасе, севернее Афин, убит один сирийский беженец, восемь человек ранены, передает РИА Новости со ссылкой на издание iefimerida.gr.

Столкновения между группами сирийцев и афганцев начались в пятницу, а продолжились в субботу днем. Был жестоко избит 31-летний сириец, который позже скончался, еще восемь человек были ранены и госпитализированы.

Сейчас полиция проводит расследование, чтобы найти виновных. Причина конфликта пока неизвестна.

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