Явка на референдуме в Македонии составила 36,36%

1 октября 2018 06:46 (UTC+04:00)

Явка на консультативном референдуме о переименовании Македонии составила 36,36%, при минимальном пороге в 50%, сообщается на сайте государственной избирательной комиссии, сообщает РИА Новости.

По ее данным, в голосовании приняли участие более 592 тысяч человек — 36,36% от общего числа избирателей. По закону чтобы референдум был признан успешным, проголосовать должна половина избирателей — 903,17 тысячи человек.

Из них 91,41% проголосовали за переименование и 5,70% против.

Участник голосования на референдуме по межправительственному договору с Грецией о переименовании бывшей югославской Республики Македония в Республику Северная Македония. 30 сентября 2018

На данный момент собраны данные с 91,03% избирательных участков.

Правительство Греции 17 июня подписало с Республикой Македония договор, который решает многолетний спор о ее названии и открывает Скопье путь в НАТО и ЕС, но вызывает критику как в Греции, так и в самой Македонии. Стороны договорились о ее переименовании в Республику Северная Македония.

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