Полиция Лондона задержала мужчину, напавшего с ножом на пассажиров метро

3 октября 2018 00:26 (UTC+04:00)

Сотрудники британской полиции задержали вооруженного ножом мужчину, который напал на пассажиров в вагоне метро Лондона, сообщает Интерфакс со ссылкой на BBC.

Инцидент произошел близ станции Хакни Сентрал в восточной части города. В лондонском метрополитене сообщили, что движение на этом участке приостановлено. По некоторым данным, несколько человек получили ранения. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Стражи порядка эвакуировали всех пассажиров со станции.

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