В Австрии садовода отправили за решетку за убийство пчел

8 октября 2018 05:30 (UTC+04:00)

Городской суд австрийского города Клагенфурта приговорил местного садовода к году тюремного заключения и штрафу в 20 тысяч евро за преднамеренное отравление пчел, сообщает РИА Новости со ссылкой на "Евро Пульс".

47-летний хозяин фруктовой плантации распылил в этом году на свои еще цветущие деревья пестицид хлорпирифос. В результате погибли пчелы из 50 колоний, принадлежащих пчеловодам этого региона.

Суд постановил, что обвиняемый как профессиональный садовод должен был знать, какой ущерб могут нанести пестициды пчелам, а через них и людям, которые будут есть "отравленный" мед. Садовод собирается обжаловать приговор.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
США развивают садоводство в Узбекистане
Бизнес 17 апреля 2015 10:37
Лента новостей
Глава МВД Италии пообещал закрыть аэропорты от мигрантов
Европа 06:27
Два судна столкнулись недалеко от острова Корсика, произошел разлив топлива
В мире 04:15
Ким Чен Ын надеется на прогресс по денуклеаризации во время новой встречи с Трампом
Другие страны 03:14
На выборах в Бразилии были заменены почти 1,7 тыс. урн для голосования
Другие страны 02:52
Генсек ООН заявил о готовности помочь властям Гаити после землетрясения
Другие страны 02:13
У берегов Гаити произошел новый сильный толчок магнитудой 5,2
Другие страны 01:27
В Багдаде три человека погибли в результате пяти взрывов
Другие страны 01:26
Узбекистан во II кв. получил $748,8 млн. денежных переводов
Узбекистан 01:24
Состоялось первое Совещание МВД Узбекистана и Азербайджана
Узбекистан 01:23