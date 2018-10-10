Мэй собирается временно сохранить Великобританию в Таможенном союзе после Brexit

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй намерена пойти на новые уступки Брюсселю и временно сохранить всю Великобританию в Таможенном союзе ЕС после Brexit, но при условии запуска процесса дальнейшего выхода из него. Об этом, как передает ТАСС, сообщила в среду газета The Times.

По утверждению издания, в следующий вторник, то есть перед отъездом премьера на саммит ЕС в Брюссель, Мэй соберет заседание кабинета министров, на котором пояснит суть новых предложений, включая и сохранение всей страны в Таможенном союзе. При этом газета полагает, что на евросаммите, который начнется 17 октября в бельгийской столице, британский премьер надеется изложить властям ЕС и главам государств и правительств стран сообщества содержание компромиссной сделки по решению пограничной проблемы на острове Ирландия.

Times сообщает, что ряд ключевых членов британского кабинета министров, включая главу МИД Джереми Ханта, главу МВД Саджида Джавида, министра по вопросам Brexit Доминика Рааба и министра охраны окружающей среды, продовольствия и сельскохозяйственного развития Майкла Гоува, могут не согласиться с новыми предложениями премьера. До сих пор они поддерживали Мэй и ее план выстраивания отношений с ЕС после Brexit, который был утвержден на заседании кабмина в загородной премьерской резиденции Чекерс, однако теперь могут стать оппонентами дальнейших уступок властям Евросоюза со стороны Лондона. И все потому, что эти министры, как полагает газета, считают, что Лондону, если Брюссель в очередной раз отвергнет "план Чекерса", следует заключить с ЕС соглашение по условиям Brexit по так называемому канадскому варианту, когда за модель берется Соглашение о всеобъемлющей зоне свободной торговли (СЕТА) между ЕС и Канадой. Подразумевается, что в таком случае Великобритания должна получить свободу в принятии решений, касающихся вопросов внутренней и торговой политики, а также прекратить свободное перемещение рабочей силы, создав эффективный и сбалансированной миграционный механизм.

Открытым оппонентом "плана Чекерса", привязывающего страну к правилам ЕС ради сохранения зоны свободной торговли, помимо экс-главы МИД Бориса Джонсона, стал бывший министр по вопросам Brexit Дэвид Дэвис. По сведениям Times, он послал письмо членам парламентской фракции правящей Консервативной партии, в котором дал понять, что правительство водит их за нос, ставя перед выбором лишь между "планом Чекерса" и выходом из ЕС без соглашения об условиях Brexit. При этом Дэвис предупредил парламентариев от тори, что если они будут поддерживать переговорную позицию Мэй на основе "плана Чекерса", то столкнутся с угрозой непереизбрания на следующий срок в своих избирательных округах.

Тем временем телеканал ITV сообщил поздно вечером во вторник, что советнику Мэй по вопросам взаимоотношений с ЕС Оливеру Роббинсу удалось достичь с главным переговорщиком со стороны Брюсселя Мишелем Барнье существенного прогресса в до сих пор тупиковом вопросе о будущем североирландской границы. И если утверждения Times о сохранении членства всего Соединеного Королевства в Таможенном союзе верны, то тогда причины этого прогресса становятся понятными, поскольку при таком статусе страны ничто не будет препятствовать свободному передвижению товаров и услуг через границу между остающейся в ЕС Республикой Ирландия и выходящей из него вместе с Великобританией Северной Ирландией. Кроме того, сохранение Великобритании в составе этого союза хотя бы частично снимет напряженность в отношениях Лондона с Шотландией, большинство избирателей которой, так же как и в Ольстере, не поддержало Brexit на общенациональном референдуме 2016 года.

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