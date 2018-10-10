Число погибших из-за сильных дождей на Майорке выросло до 10

10 октября 2018 19:29 (UTC+04:00)

По меньшей мере десять человек погибли в результате сильных дождей и наводнений на острове Майорка (автономное сообщество Балеарские острова). Об этом сообщила в среду региональная служба экстренной помощи, передает ТАСС.

Там также отметили, что к настоящему моменту лишь один человек все еще числится пропавшим без вести. Речь идет о ребенке.

Обильные осадки во вторник привели к сильным наводнениям на Майорке. В результате более 200 человек были эвакуированы, местным жителям приходилось спасаться от удара стихии на крышах зданий и даже деревьях. В школах некоторых населенных пунктах отменены занятия. В настоящий момент сотни человек продолжают ликвидацию последствий удара стихии.

Пострадавшие от наводнений районы уже посетил председатель правительства Испании Педро Санчес. Премьер пообещал выделить ресурсы и принять необходимые меры для нормализации ситуации.

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