Биржи Европы снижаются почти на 2% вслед за падением фондового рынка США

Основные европейские индексы заметно снижаются в четверг вслед за американским фондовым рынком на опасениях дальнейшего роста доходности гособлигаций США и на негативных прогнозах от МВФ, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков, передает в четверг РИА Новости.

Британский индекс FTSE 100 снижался на 1,87 процента, до 7010,04 пункта, французский CAC 40 — на 1,83 процента, до 5110,85 пункта, немецкий DAX — на 1,6 процента, до 11525,19 пункта.

Основные фондовые индексы США по итогам среды потеряли от 3 до 4 процентов на фоне увеличения доходности 10-летних американских гособлигаций. После выхода сильной статистики из США в конце прошлой недели доходность десятилетних бондов начала расти и во вторник поднялась до максимума с 2011 года в 3,26 процента, при этом к закрытию торгов среды она снизилась до 3,167 процента. Динамика доходности гособлигаций и фондового рынка, как правило, обратно пропорциональны, так как высокодоходные госбонды могут гарантировать инвесторам прибыль с меньшим риском и большей стабильностью по сравнению с акциями.

Кроме того, участники торгов по-прежнему отыгрывают новости о том, что МВФ на этой неделе снизил прогноз роста мирового ВВП на 2018 и 2019 годы на 0,2 процентного пункта — до 3,7 процента, отметив негативное влияние торговых споров на состояние глобальной экономики.

Инвесторы также оценивают заявление главы МВФ Кристин Лагард о том, что повышение процентной ставки в США необходимо, если оно оправдано высокими экономическими показателями. В среду президент страны Дональд Трамп раскритиковал монетарную политику американского центробанка, обвинив Федрезерв в слишком быстром повышении ставки. ФРС в очередной раз повысила ставку в сентябре (на 0,25 процентного пункта — до 2-2,25 процента годовых с 1,75-2 процентов годовых) и планирует и дальше постепенно ужесточать монетарную политику.

"На рынке акций наблюдается сильная распродажа из-за обеспокоенности по поводу роста доходности гособлигаций, предупреждений МВФ о рисках для глобальной финансовой стабильности и продолжающейся напряженности в торговле", — считают аналитики ANZ.

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