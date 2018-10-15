Хант: Заключение сделки по Brexit крайне важно для обеспечения безопасности в Европе

Заключение соглашения о дальнейшем сотрудничестве Великобритании и Евросоюза после реализации Brexit крайне важно для обеспечения безопасности в Европе. Об этом, как передает ТАСС, заявил глава МИД Соединенного Королевства Джереми Хант, информировала в понедельник пресс-служба Форин оффиса.

"Эта неделя является исключительно важной как для Великобритании, так и для наших европейских партнеров. Важность достижения соглашения по Brexit, которое уважает автономию ЕС и суверенитет Великобритании, нельзя переоценить. И это также очень важно для нашей безопасности, потому что экономические связи лежат в основе всех наших партнерских отношений, включая крайне важные союзнические связи в области безопасности, которые у нас есть с нашими друзьями в Европе", - сказал Хант в преддверии открывающегося в понедельник заседания Совета ЕС в Люксембурге на уровне глав МИД.

В пресс-службе британского МИД отметили, что глава ведомства напомнит своим европейским коллегам, что "тесное сотрудничество" необходимо для противостояния таким новым глобальным угрозам, как миграция, использование химического оружия, терроризм и кибератаки.

Предстоящий саммит ЕС, который пройдет 17-18 октября, ранее был определен сторонами как крайний срок для достижения соглашения, которое затем должны ратифицировать парламенты всех стран ЕС и Великобритании, а также Европарламент, причем успеть сделать это они должны до 29 марта 2019 года, когда Соединенное Королевство должно окончательно выйти из ЕС.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.