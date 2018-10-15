Хант: Заключение сделки по Brexit крайне важно для обеспечения безопасности в Европе

15 октября 2018 03:18 (UTC+04:00)

Заключение соглашения о дальнейшем сотрудничестве Великобритании и Евросоюза после реализации Brexit крайне важно для обеспечения безопасности в Европе. Об этом, как передает ТАСС, заявил глава МИД Соединенного Королевства Джереми Хант, информировала в понедельник пресс-служба Форин оффиса.

"Эта неделя является исключительно важной как для Великобритании, так и для наших европейских партнеров. Важность достижения соглашения по Brexit, которое уважает автономию ЕС и суверенитет Великобритании, нельзя переоценить. И это также очень важно для нашей безопасности, потому что экономические связи лежат в основе всех наших партнерских отношений, включая крайне важные союзнические связи в области безопасности, которые у нас есть с нашими друзьями в Европе", - сказал Хант в преддверии открывающегося в понедельник заседания Совета ЕС в Люксембурге на уровне глав МИД.

В пресс-службе британского МИД отметили, что глава ведомства напомнит своим европейским коллегам, что "тесное сотрудничество" необходимо для противостояния таким новым глобальным угрозам, как миграция, использование химического оружия, терроризм и кибератаки.

Предстоящий саммит ЕС, который пройдет 17-18 октября, ранее был определен сторонами как крайний срок для достижения соглашения, которое затем должны ратифицировать парламенты всех стран ЕС и Великобритании, а также Европарламент, причем успеть сделать это они должны до 29 марта 2019 года, когда Соединенное Королевство должно окончательно выйти из ЕС.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Правительство Великобритании намерено достичь прогресса на переговорах по Brexit
Европа 01:18
В Бельгии началось голосование на местных выборах
Европа 14 октября 11:06
В Великобритании из-за шторма "Каллум" погибли три человека - СМИ
Европа 14 октября 08:16
Президент Республики Корея посетит страны Европы
Европа 13 октября 13:22
Великобритания глазами азербайджанских художников
Культура 13 октября 12:19
Представитель Госдепа США встретился с главными кандидатами в президенты в Грузии
Грузия 13 октября 12:14
Лента новостей
Трамп рассказал, почему не хочет бороться с изменением климата
США 04:12
В Калифорнии не менее 40 человек пострадали в ДТП с автобусом
США 02:58
Премьер-министр Румынии совершит визит в Турцию
Турция 02:30
Житель Канады выиграл в лотерею почти $4 млн
Другие страны 02:22
Принц Гарри и Меган Маркл едва не попали в авиакатастрофу
Европа 01:52
Правительство Великобритании намерено достичь прогресса на переговорах по Brexit
Европа 01:18
На территории села Афатлы Агдамского района обнаружена противопехотная мина (ФОТО)
Происшествия 01:11
В оползневой зоне в Баку временами наблюдаются обвалы - минэкологии
Общество 00:46
В Катар прибыл десантный корабль США
США 00:40