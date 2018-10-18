Мэй уверена, что Лондону удастся заключить с Брюсселем соглашение по Brexit

18 октября 2018 03:03 (UTC+04:00)

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выразила уверенность, что Лондону удастся в итоге заключить с Брюсселем соглашение по Brexit. Об этом, как передает ТАСС, в среду сообщило агентство Reuters со ссылкой на правительственный источник, который процитировал обращение британского премьера к лидерам ЕС в Брюсселе.

"Мы продемонстрировали, что вместе мы можем конструктивно договариваться по трудным вопросам. Я по-прежнему уверена в положительном исходе [переговоров]", - сказала Мэй.

По словам главы британского правительства, сторонам переговоров "на завершающем этапе потребуется мужество, доверие".

Официальные переговоры между Лондоном и Брюсселем об условиях, на которых Великобритания выйдет из ЕС, начались 19 июня 2017 года в бельгийской столице. За год до этого на референдуме по данному вопросу в Соединенном Королевстве победу с результатом 51,9% против 48,1% одержали противники евроинтеграции. Формально Brexit состоится 29 марта 2019 года (по британскому времени, в полночь с 29 на 30 марта по среднеевропейскому), после чего, согласно плану, должен наступить переходный период, который продлится до конца 2020 года.

На данный момент главной проблемой переговоров остается режим контроля границы между остающейся в ЕС Ирландией и выходящей из сообщества в составе Соединенного Королевства Северной Ирландией. Обе стороны хотят сохранить прозрачность этой границы для людей, товаров и услуг, но как это сделать, не нарушая целостность европейского таможенного союза (единого рынка), который покидает Великобритания, Брюссель и Лондон еще не решили.

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