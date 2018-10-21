Могерини призвала всесторонне расследовать убийство Хашкаджи

Евросоюз настаивает на необходимости провести всестороннее расследование убийства саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи, заявила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини, передает РИА Новости.

Ранее генпрокурор Саудовской Аравии Сауд аль-Муаджиб заявил, что журналист Хашкаджи погиб в результате ссоры в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле. По этому делу были задержаны 18 саудовских подданных и отстранены от должностей главные помощники наследного принца — замглавы службы общей разведки Ахмед Асири и советник королевской канцелярии Сауд аль-Кахтани.

"Европейский союз, как и его партнеры, настаивает на необходимости продолжения тщательного, заслуживающего доверия и транспарентного расследования, внесения надлежащей ясности в обстоятельства убийства и привлечения к полной ответственности всех виновных", — говорится в заявлении Могерини, распространенном в Брюсселе.

По словам главы дипломатии ЕС, "обстоятельства смерти Джамаля Хашкаджи вызывают глубокую тревогу, включая шокирующее нарушение Венской конвенции о консульских сношениях 1963 года и, в частности, ее 55-й статьи".

Могерини выразила соболезнования близким Хашкаджи. "Мы подтверждаем нашу приверженность свободе прессы и защите журналистов во всем мире", — отмечается в заявлении.

Хашкаджи, который работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживал в США, пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Ранее власти Саудовской Аравии утверждали, что Хашкаджи пропал после того, как покинул здание консульства, и миссия сотрудничает с турецкими властями, чтобы выяснить обстоятельства его исчезновения.

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