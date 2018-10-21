Могерини призвала всесторонне расследовать убийство Хашкаджи

21 октября 2018 00:08 (UTC+04:00)

Евросоюз настаивает на необходимости провести всестороннее расследование убийства саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи, заявила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини, передает РИА Новости.

Ранее генпрокурор Саудовской Аравии Сауд аль-Муаджиб заявил, что журналист Хашкаджи погиб в результате ссоры в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле. По этому делу были задержаны 18 саудовских подданных и отстранены от должностей главные помощники наследного принца — замглавы службы общей разведки Ахмед Асири и советник королевской канцелярии Сауд аль-Кахтани.

"Европейский союз, как и его партнеры, настаивает на необходимости продолжения тщательного, заслуживающего доверия и транспарентного расследования, внесения надлежащей ясности в обстоятельства убийства и привлечения к полной ответственности всех виновных", — говорится в заявлении Могерини, распространенном в Брюсселе.

По словам главы дипломатии ЕС, "обстоятельства смерти Джамаля Хашкаджи вызывают глубокую тревогу, включая шокирующее нарушение Венской конвенции о консульских сношениях 1963 года и, в частности, ее 55-й статьи".

Могерини выразила соболезнования близким Хашкаджи. "Мы подтверждаем нашу приверженность свободе прессы и защите журналистов во всем мире", — отмечается в заявлении.

Хашкаджи, который работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживал в США, пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Ранее власти Саудовской Аравии утверждали, что Хашкаджи пропал после того, как покинул здание консульства, и миссия сотрудничает с турецкими властями, чтобы выяснить обстоятельства его исчезновения.

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