Британия обвинила Китай в хакерских атаках

20 декабря 2018 22:49 (UTC+04:00)

Великобритания солидарна с США и считает, что КНР несет ответственность за хакерские атаки против нескольких стран. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в заявлении МИД Соединенного Королевства.

Вашингтон выдвинул обвинения против двух граждан КНР за хакерские атаки против Соединенных Штатов и еще 11 стран в интересах китайской разведки, сообщили в четверг в министерстве юстиции США. Также США призвали Китай прекратить "преступную активность" в киберпространстве.

"Британское правительство и союзники возлагают ответственность на китайское правительство за масштабные кибератаки, направленные на поиск коммерческих секретов по всему миру. Великобритания заявляет, что (хакерская) группировка, известная под названием APT 10, действовала от имени китайского министерства государственной безопасности и проводила вредоносную кампанию в киберпространстве с целью похищения интеллектуальной собственности, а также чувствительной коммерческой информации в Европе, Азии и США", - говорится в заявлении МИД.

Национальный центр кибербезопасности, по заявлению МИД, считает, что с наивысшей степенью вероятности хакеры из APT 10 стоят за масштабными атаками на системы крупных поставщиков услуг. С большой вероятностью, считает МИД, группировка продолжает совершать атаки на крупные международные компании.

"Атаки свидетельствуют о том, что часть правительства КНР не придерживается сделанных Китаем Британии прямых обязательств, зафиксированных в двустороннем соглашении 2015 года", - говорится в заявлении МИД.

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