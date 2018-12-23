Макрон сожалеет о решении США вывести войска из Сирии

23 декабря 2018 20:29 (UTC+04:00)

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что глубоко сожалеет о решении США вывести войска из Сирии, как передаёт Trend со ссылкой на РИА Новости.

Белый дом объявил 18 декабря, что США начали вывод войск из Сирии, но победа над ИГ не означает прекращения существования коалиции.

"Что касается вопроса о наших американских союзниках, я глубоко сожалению о решении по Сирии", - сказал Макрон в воскресенье на совместной пресс-конференции с президентом Чада.

Он отметил, что хотел бы отдать должное генералу Джеймсу Мэттису, который заявил об уходе с поста главы Пентагона после решения американского президента Дональда Трампа вывести войска из Сирии.

"Я могу констатировать, что генерал Мэттис - и министр обороны это знает - был надежным партнером и постоянно напоминал о важности быть союзником", - добавил Макрон.

Французский лидер подчеркнул, что быть союзниками - это значит "бороться плечом к плечу".

“Союзник должен быть надежным и действовать в координации с другими союзниками. И я думаю, что генерал Мэттис прекрасно напомнил о том, чему я так привержен", - добавил Макрон.

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