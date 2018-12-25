Истребитель британских ВВС едва не столкнулся с беспилотником в графстве Саффолк

Истребитель-бомбардировщик британских ВВС Tornado GR4, летевший со скоростью 830 км/час, едва не столкнулся с беспилотником, которым управлял фермер в графстве Саффолк на востоке Англии. Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении Управления гражданской авиации Великобритании, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Инцидент произошел в 16 км от авиабазы ВВС Wattisham - пилот не заметил дрон, который пролетел в 22 м от боевого самолета. Вследствие этого "безопасность штурмовика оказалось под угрозой", существовал высокий риск столкновения, приводит заявление управления газета Daily Express. Эксперты авиационного ведомства порекомендовали командованию ВВС использовать систему информирования о запуске дронов вблизи авиабазы.

Проблема неконтролируемых запусков беспилотных летательных аппаратов на Британских островах вышла на первый план в связи с транспортным коллапсом на минувшей неделе в лондонском аэропорту Гатвик. Воздушная гавань прекратила работу 20 декабря вечером в связи с появлением над взлетно-посадочной полосой двух беспилотников, которыми управляли злоумышленники. Летевшие в аэропорт самолета были перенаправлены в воздушные гавани британских городов Кардиф, Ливерпуль, Манчестер, в лондонские аэропорты Станстед и Лутон, а также в Амстердам, Париж и Бордо. В четверг аэропорт не работал, а в пятницу полеты из Гатвика возобновились в ограниченном режиме.

Виновных в этой преднамеренной вылазке пока не нашли. После инцидента, парализовавшего работу Гатвика, британские власти объявили о том, что имеют возможность развернуть по всей стране средства борьбы с беспилотными летательными аппаратами.

По словам заместителя главы британского МВД Бена Уоллеса, "широкое распространение подобных устройств в сочетании с трудностями применения военных средств противодействия [беспилотникам] в гражданской среде означает, что легких решений нет". "Однако могу сказать, что сейчас мы обладаем возможностью развернуть по всему Соединенному Королевству средства обнаружения [беспилотников] для борьбы с этой угрозой", - добавил замминистра.

Уоллес также выразил уверенность в том, что полиции удастся найти тех, кто спровоцировал транспортный коллапс в Гатвике, затронувший больше 1 тыс. рейсов и 140 тыс. пассажиров. Суммарное вознаграждение, объявленное за информацию, которая поможет поймать преступников, сейчас составляет £60 тыс. (больше 5,2 млн рублей).

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.