В Германии выдвинули обвинения против предполагаемой террористки ИГ

28 декабря 2018 19:15 (UTC+04:00)

Генеральная прокуратура ФРГ выдвинула обвинения против предполагаемой участницы террористической группировки "Исламское государство" c гражданством Германии, говорится в пресс-релизе ведомства, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Гражданку ФРГ обвиняют в убийстве и совершении военных преступлений.

Сообщается, что 27-летняя обвиняемая покинула Германию в августе 2014 года, чтобы присоединиться к ИГ. Через Турцию и Сирию она прибыла в Ирак, где примкнула к группировке и сразу влилась в структуры принятия решений и командование. В 2015 году ее работа в рядах ИГ заключалась в обеспечении соблюдения женщинами правил поведения и гардероба, установленного террористической группировкой в городах Фаллуджа и Мосул. В 2015 году она и ее муж выкупили пятилетнюю девочку из числа военнопленных и оставили ее в своем доме в качестве рабыни. Сообщается, что девочка погибла из-за жестокого обращения мужчины, а обвиняемая ничего не сделала, чтобы ее спасти.

В 2016 году она прибыла в немецкое посольство в Анкаре для оформления документов. Там ее арестовали турецкие силы безопасности и спустя несколько дней депортировали в Германию.

Сообщается, что обвиняемая была арестована 29 июня 2018 года по дороге в Сирию и с тех пор находится под стражей.

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