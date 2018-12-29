ЕЦБ не исключает расширения еврозоны в ближайшие пять лет

29 декабря 2018 02:53 (UTC+04:00)

Европейский центральный банк (ЕЦБ) не исключает расширения еврозоны в ближайшие пять лет, об это сказал РИА Новости пресс-секретарь регулятора.

"Да", - ответил он на вопрос, возможно ли, что новые страны ЕС присоединяться к еврозоне в ближайшие 2 года - 5 лет.

Собеседник агентства также упомянул в своем ответе в качестве возможных кандидатов Болгарию и Хорватию.

В еврозону входят 19 из 28 государств Евросоюз, которые используют евро в качестве национальной валюты.

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