В Роттердаме задержали четырех человек по подозрению в подготовке теракта

Полиция в голландском Роттердаме задержала по подозрению в причастности к террористической деятельности четырех человек, детали операции пока не разглашаются, говорится в сообщении пресс-службы нидерландской полиции, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее портал NL Times со ссылкой на местные власти сообщил о задержании четырех человек в Роттердаме в нидерландской провинции Южная Голландия в субботу утром по подозрению в подготовке теракта, прокуратура Нидерландов начала расследование.

"Сотрудники Роттердамского подразделения полиции при поддержке спецподразделений провели в субботу утром, 29 декабря, задержание четырех подозреваемых. Они подозреваются в причастности к подготовке преступления террористического характера", - говорится в сообщении нидерландской полиции.

В кратком сообщении также говорится о проведении обысков.

"В ближайшие дни будут проведены исследования, в ходе которых основное внимание будет уделено дальнейшему изучению характера и масштабов террористической угрозы", - сообщили в полиции.

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