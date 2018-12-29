Около 12 тысяч человек приняли участие в протестах во Франции

29 декабря 2018 23:25 (UTC+04:00)

Около 800 участников движения "желтых жилетов" вышли на акцию протеста в Париже, по всей Франции протестное движение собрало 12 тысяч человек. Об этом, как передает Trend, сообщает ТАСС со ссылкой на газету Parisien.

Во французской столице были задержаны 57 человек, 33 из них помещены под стражу, уточняет издание. Количество протестующих значительно снизилось по сравнению с предыдущими неделями.

"Желтые жилеты" в субботу митинговали в Париже, в частности на Елисейских полях, площади Трокадеро. Днем около здания телеканала BFMTV и министерства вооруженных сил Франции происходили стычки демонстрантов с полицией. Сейчас на Елисейских полях сохраняется спокойная обстановка.

По сообщениям СМИ, акции протеста проходят и в других городах Франции, в том числе в Лионе, Тулузе, Бордо. В Марселе, по данным полиции, собрались около 900 "желтых жилетов", в Меце - около 2 тысяч, в Кане (департамент Кальвадос) - 1,5 тысячи. В Руане протестующие подожгли здание Банка Франции.

Масштабные протесты "желтых жилетов" начались в середине ноября с требования не повышать налог на топливо и цены на бензин, затем к нему прибавился ряд других. Недовольные социальной политикой французских властей участники движения продолжают выходить на улицы по всей стране, несмотря на объявленные руководством Франции меры для успокоения обстановки. Зачастую акции протеста сопровождаются беспорядками и столкновениями демонстрантов с полицией.

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