Мэй назвала сроки голосования в парламенте по Brexit

Голосование в палате общин британского парламента по проекту правительства об условиях Brexit состоится 14 или 15 января, заявила премьер Тереза Мэй в эфире программы "Шоу Эндрю Марра", сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Дебаты начнутся на следующей неделе и продолжатся на следующей, в течение которой и состоится голосование", - сказала она, добавив, что в качестве дат голосования рассматриваются 14 или 15 января.

Ранее правительство сообщало, что голосование по проекту Brexit состоится на неделе, начинающейся 14 января.

Мэй сказала, что в декабре получила "некоторые гарантии" от участников саммита ЕС, который состоялся сразу после решения о переносе голосования. Она тогда провела также переговоры с рядом лидеров стран ЕС.

Изначально голосование по документу в британском парламенте было запланировано на 11 декабря. Однако после трех дней дебатов Мэй выступила с заявлением, в котором признала, что соглашение в нынешнем виде не поддержит подавляющее большинство депутатов, и перенесла голосование на более поздний срок.

Великобритания должна покинуть ЕС 29 марта 2019 года. В октябре 2018 года британское правительство и ЕС после многомесячных переговоров договорились о тексте соглашения, определяющего условия выхода.

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