Британия хочет расширить зону запрета для дронов вблизи аэропортов

8 января 2019 10:05 (UTC+04:00)

Власти Великобритании намерены расширить зону запрета полетов дронов вблизи аэропортов, а также полномочия полиции, чтобы предотвратить инциденты, подобные происшествию в аэропорту Гатвик, заявил министр транспорта Крис Грэйлинг, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Перебои, вызванные дронами в аэропорту Гатвик в прошлом месяце, были преднамеренными, безответственными и просчитанными, а также незаконными", - сказал министр, выступая в понедельник вечером в британском парламенте.

После обсуждения инцидента в Гатвике власти предлагают увеличить зону запрета для полетов дронов вблизи аэропортов и взлетно-посадочных полос до 5 км с действующего в настоящее время ограничения в 1 км.

Также предлагается наделить полицию дополнительными полномочиями по принудительной посадке дронов, требовать пользователей представлять соответствующую документацию на беспилотные летательные аппараты и проводить обыски.

Согласно планам властей, операторы дронов с ноября 2019 года должны будут регистрировать летательные аппараты в обязательном порядке.

В конце декабря работа лондонского аэропорт Гатвик несколько раз приостанавливалась из-за беспилотников. Как отмечало руководство аэропорта, речь идет о некой сознательной акции, причем хорошо просчитанной — дроны появлялись в те моменты, когда планировалось открыть взлетно-посадочную полосу. По утверждению полиции Сассекса, инцидент, нарушивший планы более 100 тысяч человек, не связан с терроризмом.

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