Работа лондонского аэропорта "Хитроу" прервана из-за появления беспилотника

8 января 2019 22:14 (UTC+04:00)

Международный аэропорт "Хитроу" в Лондоне временно не отправляет рейсы из-за появления беспилотника на его территории, говорится в сообщении аэропорта, сообщает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"В настоящее время мы реагируем на информацию о появлении беспилотника на территории "Хитроу" и тесно работаем с полицией Лондона с целью предотвращения угрозы безопасности", - говорится в заявлении аэропорта, размещенном в твиттере.

"В рамках предосторожности мы остановили вылеты, пока мы разбираемся с ситуацией", - отмечается в нем.

Ранее в декабре подобное происшествие остановило работу аэропорта "Гатвик" в Лондоне - второго по загруженности в Великобритании. Из-за предполагаемых полетов дронов пришлось отменить тысячу рейсов, а 140 тысяч пассажиров столкнулись с задержками.

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