Италия изучает возможность открытия посольства в Сирии

11 января 2019 19:39 (UTC+04:00)

Официальный Рим изучает возможности возобновления деятельности дипломатических представительств в тех странах, где они ранее были закрыты, в частности, в Сирии, сообщил в пятницу глава МИД Италии Энцо Моаверо Миланези в кулуарах публичного мероприятия в Национальной Академии деи Линчеи, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Италия размышляет над возможностью в целом вновь открыть посольства там, где они физически были закрыты, в самом широком масштабе. Что касается размышлений относительно конкретного сирийского случая, то они полностью зависят от развития ситуации в этой стране", - заявил министр, отметив, что для Рима иметь посольства по всему миру остается приоритетной задачей.

По словам Моаверо Миланези, итальянский МИД ведет работу по оценке того, насколько необходимо вновь открывать посольство в САР и в какие сроки.

"Естественно, очень важно, чтобы ситуация в Сирии развивалась в направлении более нормальной перспективы. Ускорения в этом смысле не произошло", - добавил он. По мнению министра, ситуация в этой стране пока еще далека от стабильности, а для возобновления полноценной деятельности дипмиссии требуется более серьезная нормализация.

Официально деятельность посольства Италии в САР не была прекращена, однако в 2012 году после кровопролития и массовых беспорядков итальянский посол был отозван на родину, а вскоре за ним последовали и другие дипломаты. В итоге в дипмиссии в Дамаске фактически остался лишь один административный представитель. По информации местных СМИ, в декабре прошлого года в Дамаск вновь был направлен первый дипломат из Рима.

Несмотря на острый политический кризис в Ливии, итальянское посольство в этой стране не прекратило работу. В конце декабря 2018 года премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил, что новым послом в Триполи станет Джузеппе Мария Буччино, который сменит на этом посту Джузеппе Перроне. Прежний диппредставитель Италии ранее отбыл на родину по "соображениям безопасности". Местные СМИ обратили внимание, что решение сменить посла в Ливии последовало вскоре после встречи Конте с командующим Ливийской национальной армией Халифой Хафтаром в начале декабря в Риме.

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