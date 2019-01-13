Пловдив официально стал Европейской столицей культуры

Церемония представления Пловдива как Европейской столицы культуры прошла в субботу в этом городе. Как передаёт Trend со ссылкой корреспондента ТАСС с места событий, увидеть яркое зрелище на улицах города собрались тысячи гостей, а непосредственными участниками шоу стали более 1,5 тыс. человек.

"Пловдив это город, который собрал в себе прошлое, настоящее и будущее, а сегодняшний день дал начало волнующему году, который навсегда останется в его истории. Сегодня Пловдив представляет всю Болгарию", - сказал мэр Пловдива Иван Тотев, поздравив Болгарию со знаменательным событием.

Перед началом спектакля, отвечая на вопросы ТАСС, Тотев отметил, что статус "Европейской столице культуры" поможет в развитии города, сделает его более привлекательным и популярным туристическим центром Европы.

"Еще в тот момент, когда мы боролись за престижное звание культурной столицы Европы, мы честно заявили, что рассматриваем этот шанс, как новую возможность для развития нашего города, как возможность серьезных перемен. И сегодня, подводя первые итоги, можно утверждать, что Пловдив стал гораздо более популярным, количество туристов у нас увеличилось в разы. Мы смогли реализовать 16 из 20 проектов, а еще три будут реализованы в течение нынешнего года", - сообщил Тотев.

Пловдив - второй по величине город Болгарии с населением 350 тыс. человек и один из старейших в Европе, был выбран европейской столицей культуры в 2014 году. Во время подготовки к этому событию общий объем инвестиций в инфраструктурные проекты составил около €16 млн, еще около €22 млн были выделены на проведение культурных мероприятий.

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