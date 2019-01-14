В ЕС назвали проект договора об условиях Brexit справедливым компромиссом

14 января 2019 17:33 (UTC+04:00)

Проект договора об условиях Brexit является справедливым компромиссом, который ограничивает негативные последствия "развода", говорится в совместном письме председателя Евросовета Дональда Туска и главы Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера к премьеру Великобритании Терезе Мэй, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Оно (соглашение. - Прим. ред.) представляет собой справедливый компромисс и направлен на обеспечение упорядоченного выхода Соединенного Королевства из Европейского союза, тем самым ограничивая негативные последствия Brexit", - говорится в письме.

Великобритания должна покинуть ЕС 29 марта 2019 года. В октябре британское правительство и ЕС после многомесячных переговоров договорились о тексте соглашения, определяющего условия выхода. Но уже в декабре британские власти объявили об активизации подготовки к Brexit без соглашения, которое пока не ратифицировал парламент.

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