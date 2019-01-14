В Испании почти 200 человек задержали за организацию петушиных боев

Испанские правоохранительные органы задержали 182 человек, присутствовавших на так называемом Национальном чемпионате петушиных боев, всем им предъявлены обвинения в жестоком обращении с животными, говорится в сообщении Национальной полиции Испании, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Операция была проведена на ферме в поселке Сангонера-Ла-Верде в автономном сообществе Мурсия во время проведения "чемпионата", на который собрались крупнейшие заводчики этого вида птиц.

В ходе обыска были найдены 300 тысяч евро наличными, многочисленные документы, подтверждающие нелегальные ставки, допинг, который давали птицам, различные острые предметы (лезвия и шипы), при помощи которых их подстегивали. Были найдены 97 живых петухов и 6 мертвых. Кроме того, на ферме была обнаружена плантация марихуаны.

В 2011 году на этой же ферме полиция уже проводила аналогичную операцию – тогда здесь проводили петушиные бои под названием "битва за миллион".

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