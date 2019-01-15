В Европу с начала 2019 года прибыли свыше двух тысяч мигрантов и беженцев

15 января 2019 15:42 (UTC+04:00)

Свыше 2 тысяч мигрантов и беженцев прибыли в Европу морскими путями за первые две недели 2019 года, заявил на брифинге официальный представитель Международной организации по миграции (МОМ) Джоэл Миллман, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

По данным МОМ, с начала года к европейским берегам прибыли 2,2 тысячи человек, 16 беженцев погибло. Больше всего мигрантов прибыло в Испанию (1609 человек), в Грецию (489) и Италию (53).

В прошлом году за тот же период в Европу добрались 1915 человек, при этом погибли 194 мигранта.

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