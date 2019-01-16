Полиция Хорватии спасла 15 замерзающих мигрантов в горах

16 января 2019 18:25 (UTC+04:00)

Полицейские Хорватии вместе с пожарными и врачами скорой помощи спасли от замерзания в горах на границе с Боснией и Герцеговиной (БиГ) группу мужчин, женщин и детей-мигрантов, сообщило министерство внутренних дел страны, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Сотрудники пограничной полиции отделения Кореница и спецподразделения полиции в акции противодействия нелегальной миграции в ночь на среду на горном массиве Плешевица при тяжелых погодных условиях обнаружили группу лиц, нуждающихся в медицинской помощи", - говорится в сообщении ведомства.

"Шестеро детей, пять женщин и четверо мужчин, которые, как установлено, незаконно пересекли государственную границу Республики Хорватия со стороны БиГ, были заметно переохлаждены", - уточнило ведомство.

Отмечается, что полицейские вместе с пожарными и врачами несли замерзших женщин и детей на руках по снегу высотой до полуметра. На опубликованных министерством фото видно, что экстренным службам пришлось бульдозером чистить дорогу от снега, чтобы пробиться как можно ближе к пострадавшим.

Дети и женщины затем были помещены в больницу города Госпич на лечение. Мужчины доставлены в полицию для выяснения обстоятельств и дальнейших процедур.

Ранее МВД Хорватии вынуждено было неоднократно отвечать на критику общественных организаций и СМИ за жестокое обращение с мигрантами и насильственное выдворение их в БиГ. В декабре управление полиции республики выступило с официальным предупреждением об угрозе нелегального перехода границы зимой из-за холодов и снега, но официально закрытый в 2016 году балканский маршрут мигрантов продолжает действовать.

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