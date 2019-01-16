В Италии потребовали закрыть автомобильный мост из-за опасности обрушения

Прокуратура итальянского города Ареццо постановила наложить арест и закрыть автомобильный мост на границе областей Тоскана и Эмилия-Романья, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Виадук на трассе E45 является частью одной из главных магистралей страны и Европы, протянувшейся от Норвегии до юга Италии. Местные СМИ отмечают опасность транспортного коллапса из-за отсутствия маршрутов объезда и неопределённости со сроками действия распоряжения прокуратуры.

Оно последовало после обрушения в феврале 2018 года "кармана" на обочине той же автострады и расследования, в ходе которого специалисты выявили опасность обрушения моста. Он попал в поле зрения экспертов в прошлом октябре, после того как некий пенсионер, бывший полицейский, собирая грибы у основания моста, заметил и снял на видео его металлические опоры со следами коррозии.

Активные проверки состояния дорожной инфраструктуры начались в Италии после обрушения автомобильного моста в городе Генуя в августе прошлого года.

В момент ЧП на мосту находились более 30 автомобилей. Жертвами этой трагедии стали 43 человека, были госпитализированы девять раненых. Более 600 человек лишились крова, поскольку были вынуждены покинуть дома, расположенные вблизи моста.

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