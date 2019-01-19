В Париже начался марш "желтых жилетов"

Колонна из нескольких сотен участников движения "желтых жилетов" начала движение от Эспланады Инвалидов в седьмом округе Парижа. Об этом сообщает в субботу телеканал BFM, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Помимо стандартных транспарантов с требованием "референдума народной инициативы" и лозунгов об отставке властей, в этот раз присутствует много табличек в поддержку пострадавших в ходе предыдущих манифестаций участников движения. "Граждане в опасности. Поддержим "желтых жилетов". Силы правопорядка с нами", - гласит надпись на плакате, который несут во главе колонны сразу несколько человек. Идущие в первых рядах также держат в руках черные таблички в форме гробов с датами и названиями городов.

Колонну сопровождают члены "службы безопасности" движения, которые внесли вклад в поддержание порядка еще в прошлую субботу. СМИ обратили внимание на то, что среди них много бывших военнослужащих. Кроме того, в их рядах был замечен организатор ультранационалистического движения "Континентальное подразделение" Виктор Лента, который принимал участие в боях на Донбассе на стороне сил безопасности Донецкой народной республики, а также активно способствовал отправке туда добровольцев из Франции.

По данным телеканала, множество манифестантов собралось и в районе площади Бастилии, где сегодня также была назначена акция протеста. Тем не менее пока никаких сообщений об инцидентах или задержаниях не поступало. В связи с очередной волной протестов была нарушена работа общественного транспорта, в частности, была приостановлена работа нескольких станций метро.