За отмену Brexit проголосовали более миллиона британцев

Петиция с требованием приостановить процедуру выхода из ЕС и отменить Brexit набрала к вечеру четверга более миллиона подписей. Парламентский сайт, где она размещена, несколько раз прекращал работу, не справляясь с количеством желающих оставить свой голос, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Правительство постоянно заявляет, что выход из ЕС – это воля народа. Нам нужно положить конец этим заявлениям, доказав силу общественной поддержки, для того чтобы остаться в ЕС", - говорится в петиции на сайте.

Всплеск желающих оставить подписи произошел утром в четверг, на следующий день после уже ставшего скандальным обращения премьера Терезы Мэй к нации. На 16:15 местного времени петицию подписали 1,086 миллиона человек. Сразу после того, как петиция набрала миллион подписей, сайт прекратил работу, однако через несколько минут функционирование было восстановлено. Точно такой же сбой произошел утром.

Накануне в обращении к нации премьер Тереза Мэй возложила на парламент вину за то, что соглашение по Brexit все еще не утверждено, из-за чего Лондону пришлось просить Брюссель о переносе сроков выхода из Евросоюза. Слова Мэй вызвали критику в палате общин, многие обвинили премьера в неуважении, запугивании, а некоторые парламентарии даже заявили, что чувствуют угрозу после того, как Мэй в обращении противопоставила парламент нации и самой себе. Заместитель спикера палаты общин Линдси Хоил направил депутатам письмо, в котором попросил проявлять осторожность в связи напряженностью в обществе, ездить на такси или совместно с группами коллег.

По действующим правилам парламент обязан рассмотреть петицию, если она набирает 100 тысяч подписей. Дебаты по петиции будут назначены в ближайшие дни. Однако сторонники Brexit считают, что парламентарии не должны прислушиваться к мнению тех, кто оставил свои подписи под петицией.

"Если она наберет 17,4 миллиона голосов (столько человек проголосовали в 2016 году за Brexit), то тогда будет явный повод что-то предпринимать", - сказала лидер палаты общин, консерватор Андреа Лидсом.

Согласно данным 2017 года, население Великобритании составляет 66,04 миллиона человек.

В среду премьер Великобритании Тереза Мэй попросила ЕС перенести Brexit c 29 марта на 30 июня 2019 года, при этом она отказалась последовать рекомендации спикера парламента и намерена внести на рассмотрение палаты общин все то же, ранее дважды отвергнутое, предложение по тексту соглашения с ЕС. Накануне премьер пообещала, что внесет документ в парламент в ближайшие дни, а голосование по нему может пройти на следующей неделе. Мэй продолжила консультации с политическими партиями о сделке по Brexit, однако все их участники говорят об отсутствии прогресса. Лейбористы от участия в консультациях отказались.

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