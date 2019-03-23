На популярных пляжах Испании будут штрафовать за распитие спиртного

23 марта 2019 06:48 (UTC+04:00)

В борьбе с пьяными туристами популярный испанский курорт Майорка предпринял радикальные меры — за распитие алкоголя в ряде мест на острове грозит солидный штраф, как передаёт Trend со ссылкой на РИА Новости сообщает АТОР.

Так, с 1 апреля запрещается публичное употребление алкоголя в центральных и прибрежных районах Пальмы: за это грозит штраф до трех тысяч евро.

Теперь бары, клубы или рестораны не должны рекламировать алкоголь: подобное "промо" должно исчезнуть с городских улиц и витрин.

Также в самых популярных прибрежных районах Пальма-де-Майорки больше не будет "счастливых часов" по выпивке и прочих акционных предложений. Это еще один способ борьбы с пьяными туристами.

По данным министерства туризма Балеарских островов, двумя основными "горячими точками" антисоциального поведения туристов являются Плайя-де-Пальма, популярный пляж к востоку от Пальмы, и курорт Магалуф в 18 км к юго-западу от города. Новые ограничения, введенные мэрией, распространяются на Плайя-де-Пальма и четыре центральные зоны в Пальме, но не на Магалуф.

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