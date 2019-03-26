Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры в смешанных единоборствах

Ирландский боец Конор Макгрегор завершил карьеру в смешанных единоборствах (ММА). Об этом 30-летний спортсмен написал на своей странице в Twitter, сообщает ТАСС.

"Я принял решение завершить карьеру бойца смешанных единоборств, - написал Макгрегор. - Я желаю всем моим старым коллегам двигаться вперед. Теперь я присоединяюсь к моим бывшим партнерам, которые уже в отставке".

Макгрегор является одним из самых популярных бойцов UFC, он провел 25 поединков в смешанных единоборствах, одержав 21 победу (18 досрочно) и потерпев четыре поражения. Первый титул чемпиона UFC ирландец завоевал в 2015 году, позже став первым в истории бойцом организации, который одновременно завоевал два титула в разных весовых категориях (полулегкой и легкой).