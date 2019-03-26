Ущерб от действий "желтых жилетов" во Франции составил около 200 миллионов евро

Акты вандализма в ходе манифестаций "желтых жилетов" во Франции нанесли ущерб на сумму около 200 миллионов евро, сообщает радиостанция FranceInfo со ссылкой французскую федерацию страхования (Fédération française de l'assurance), передает РИА Новости.

Такие цифры были приведены во вторник за четырехмесячный период протестов - с 17 ноября по 16 марта.