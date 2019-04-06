В Нидерландах истребитель F-16 подстрелил сам себя

6 апреля 2019 16:20 (UTC+04:00)

Истребитель F-16 военно-воздушных сил Нидерландов получил серьезные повреждения во время учений на авиабазе Леуварден, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Маневры проходили 21 января. По данным издания Nederlandse Omroep Stichting, два истребителя F-16 открыли огонь из пушек, и один из них пострадал от собственного выстрела – была повреждена оболочка самолета, а осколки боеприпаса попали в двигатель.

Инцидент обошелся без пострадавших. Пилоту удалось посадить поврежденный самолет на территории военного полигона Влиорса.

Инспекторы Королевских ВВС Нидерландов проводят внутреннее расследование

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Нидерландах запретят носить никабы и бурки в школах, больницах и общественном транспорте
Европа 1 апреля 22:30
У южных берегов Нидерландов теплоход столкнулся с танкером
В мире 1 апреля 18:05
Телеведущая Хатира Абдуллазаде: Чем больше живешь в Голландии, тем больше скучаешь по Шуше (ФОТО)
Интервью 28 марта 23:20
Число жертв стрельбы в Утрехте выросло до четырех человек
Европа 28 марта 21:21
Сборная Германии обыграла команду Нидерландов в матче отбора ЧЕ-2020 (ВИДЕО)
Спорт 25 марта 02:04
В Амстердаме запретили проводить туры по Кварталу красных фонарей
Европа 21 марта 19:08
Лента новостей
Взрыв на подводной лодке в Иране: трое погибших
Общество 21:39
Air Astana приостановила полеты в Индию
Казахстан 21:23
Падение метеорита в небе над Красноярском (ВИДЕО)
Россия 20:39
Главы МИД G7 обеспокоены угрозой эскалации ситуации в Сирии
В мире 20:36
В Китае зафиксировали случай заражения человека вирусом птичьего гриппа - СМИ
Китай 20:29
Завершился очередной этап строительства TAP
Энергетика 20:02
В московском аэропорту из-за сообщения о бомбе задержали рейс в Токио
Россия 19:33
Президент Турции 8 апреля совершит визит в Россию
Турция 19:24
Улучшение жизни населения является основой стратегии Президента Азербайджана - Али Ахмедов
Политика 18:45