Boeing не получил в марте ни одного заказа на самолеты 737 - СМИ

Американская компания Boeing впервые за семилетний период не продала за месяц ни одного пассажирского самолета семейства 737. Об этом сообщила во вторник газета The Wall Street Journal, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, компания за предыдущий месяц поставила заказчикам 11 самолетов Boeing 737 MAX, что более чем вдвое ниже показателей предыдущих месяцев. Так, по информации газеты, в феврале Boeing выполнила 27 заказов на самолеты данной модели, а в январе - 24. При этом за первый месяц весны компания получила всего три заказа на частные бизнес-джеты семейства 737 и ни одного - на пассажирские самолеты для коммерческих авиакомпаний.

Издание подчеркивает, что за Boeing числятся еще 4625 невыполненных заказов на 737 MAX и 78 - на более старые модификации самолета. Как считают аналитики, это позволит авиаконцерну поддерживать уровень прибыли в течение ближайших лет.

В марте представители Boeing заявили о временном прекращении поставок самолетов 737 MAX, а позднее - о сокращении с середины апреля объемов производства этой модели. На такие меры в компании пошли после того, как Федеральное авиационное управление США распорядилось приостановить их полеты в американском воздушном пространстве. В начале апреля генеральный директор Boeing Деннис Меленберг признал, что на двух Boeing 737 MAX произошел сбой в работе системы MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System - "Система улучшения характеристик маневренности") перед тем, как они разбились. Один из них упал в Эфиопии 10 марта, другой - 29 октября 2018 года в Индонезии.

10 марта в результате авиакатастрофы в Эфиопии погибли 157 человек, в том числе трое россиян. Выполнявший рейс из Аддис-Абебы в Найроби Boeing 737 MAX 8 упал примерно в 60 км к юго-западу от эфиопской столицы. 29 октября 2018 года жертвами крушения в Индонезии Boeing аналогичной модели стали 189 человек. Многие страны мира, включая Россию, США и государства ЕС, из соображений безопасности приостановили эксплуатацию самолетов этой серии.

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