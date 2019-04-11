Саммит ЕС согласовал новую отсрочку Brexit

Лидеры 27 стран - членов Евросоюза согласовали на экстренном саммите в Брюсселе новую отсрочку выхода Великобритании из состава сообщества, дата которого в настоящее время назначена на 12 апреля. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, заявил в четверг глава Евросовета Дональд Туск.

"27 стран ЕС согласовали продление статьи 50 [Лиссабонского соглашения о ЕС, в котором прописан процесс "развода"]. Теперь я встречусь с премьер-министром [Великобритании] Терезой Мэй для получения одобрения со стороны британского правительства", - сказал он.

При этом ранее источник в делегации одной из стран ЕС сообщил корреспонденту ТАСС, что лидеры стран - членов Евросоюза предварительно согласовали отсрочку Brexit до 31 октября.

"Лидеры предварительно согласовали дату 31 октября, но с условиями. Теперь они должны согласовать это решение с Мэй, которая должна дать согласие на дату и условия отсрочки", - сказал он, отметив, что лидеры ЕС в случае положительного ответа Мэй намерены пересмотреть это решение на саммите в июне.

На вопрос о том, почему выбрана эта дата, которая ранее не озвучивалась среди множества других, дипломат сказал: "Это связано со сменой состава Еврокомиссии, которая намечена как раз на осень".

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