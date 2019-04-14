Трамваи и метро в Париже будут ходить круглосуточно один выходной в месяц

Власти Парижа введут круглосуточный график работы на нескольких линиях метрополитена и трамвайных маршрутах, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как сообщила в интервью газете Le Parisien мэр города Валери Пекресс, эксперимент продлится с сентября 2019 по март 2020 года.

"Нужно придать новый импульс ночной жизни в Париже", - заявила она, отметив, что о подобном решении попросили представители туристической и коммерческой отрасли. "Они сильно пострадали за время кризиса "желтых жилетов", - уточнила Пекресс.

В рамках эксперимента шесть линий метро (1,2,5,6,9,14) и три трамвайных маршрута (2, 3a, 3b) будут непрерывно работать 40 часов: с 5:30 утра субботы до конца воскресенья. При этом такой режим будет соблюдаться лишь одни выходные в месяц. Работать будут только 75 станций ближе к центру города, но точный список пока еще находится в процессе согласования со столичным Управлением общественного транспорта (RATP).

"Невозможно держать станции открытыми 24 часа каждый день из-за большого количества технических работ - более 400 ежедневно. Изначально в RATP вообще не поддерживали эту идею, мне пришлось сильно настоять. В контракте с ними у нас есть право на пять ночных смен в году", - рассказала глава столичной администрации. По ее словам, в результате эксперимента власти намерены понять, стоит ли начинать углубленные переговоры с профсоюзами о компенсациях сотрудникам и расширении круглосуточного графика на все выходные. Кроме того, остается открытым вопрос об уровне шума трамваев в ночное время, поэтому власти хотят убедиться, что они не будут мешать отдыхать тем, кто живет поблизости от путей.

Согласно графику, опубликованному в газете, ездить всю ночь по культурным мероприятиям и барам на общественном транспорте можно будет 14 сентября, 12 октября, 9 ноября, 31 декабря, 11 января, 8 февраля и 7 марта. Кроме того, мэрия обещает увеличить количество ночных автобусов, так называемых Ноктильенов (Noctilien), связывающих Париж с пригородами. Сейчас они курсируют по 47 маршрутам.

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