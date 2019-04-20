"Ювентус" в восьмой раз подряд стал чемпионом Италии по футболу

20 апреля 2019 23:32 (UTC+04:00)

"Ювентус" одержал победу над "Фиорентиной" со счетом 2:1 в домашнем матче 33-го тура чемпионата Италии по футболу и досрочно стал победителем первенства страны, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В составе победителей забитым мячом отметился Алекс Сандро (37-я минута), у проигравших отличился Никола Миленкович (6). Еще один мяч защитник "Фиорентины" Херман Песселья отправил в собственные ворота (53).

В турнирной таблице "Ювентус" набрал 87 очков и за пять туров до конца чемпионата стал недосягаем для своего ближайшего преследователя, "Наполи", который имеет в активе 67 очков. "Наполи" свой матч 33-го тура проведет в понедельник на своем поле против "Аталанты".

"Ювентус" является самым титулованным клубом Италии. Команда стала чемпионом страны в 35-й раз, причем титул победителя чемпионата Италии завоевывает в восьмой раз кряду. Кроме того, "Ювентус" был лишен чемпионских титулов сезонов-2004/05 и 2005/06 из-за коррупционного скандала, после чего туринская команда была вынуждена провести сезон во втором по силе дивизионе первенства Италии.

Также "Ювентус" является 13-кратным обладателем Кубка Италии, восьмикратным обладателем Суперкубка страны. В активе команды из Турина две победы в Кубке европейских чемпионов и Лиге чемпионов, одна - в Кубке обладателей кубков, три - в Кубке УЕФА, две - в матчах за Суперкубок УЕФА, две - в Межконтинентальном кубке.

Ранее в субботу "Ювентус" выиграл чемпионат Италии среди женских команд.

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