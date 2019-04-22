Стево Пендаровски лидирует на выборах президента Северной Македонии

22 апреля 2019 00:17 (UTC+04:00)

Кандидат в президенты Северной Македонии от правящего Социал-демократического союза Македонии (СДСМ) Стево Пендаровски обгоняет выдвиженца крупнейшей оппозиционной партии ВМРО-ДПМНЕ Гордану Силяновска-Давкову, сообщила Государственная избирательная комиссия (ГИК), передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Выборы президента Северной Македонии проходили в воскресенье с 7:00 до 19:00, правом голоса обладали немногим более 1,8 миллиона граждан, которые голосовали на 3 тысячах 480 участках. До 18:30 проголосовали 39,71% избирателей, на несколько процентов меньше, чем на выборах 2014 года.

На пост президента претендуют финалист прошлых выборов, кандидат от правящего Социал-демократического союза Македонии (СДСМ) премьера Зорана Заева Стево Пендаровски, кандидат от некогда правящей, а сейчас оппозиционной ВМРО-ДПМНЕ преподаватель и юрист Гордана Силяновска-Давкова и кандидат от двух албанских партий, экс-посол Македонии в Евросоюзе Блерим Река.

"По результатам обработки 56,88% бюллетеней Пендаровски получает 45,51%, Силяновска-Давкова - 41,28%, Река - 11,76% голосов", - сообщил ГИК.

В случае если ни один из кандидатов не наберет больше половины голосов, 5 мая состоится второй тур голосования.

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