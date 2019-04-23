В Бельгии прокат самокатов снабдят алкотестером с ограничителем скорости

Власти Бельгии собираются снабдить предоставляемые в аренду городские самокаты алкотестерами, чтобы сократить количество ДТП с участием нетрезвых водителей этих транспортных средств, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Гибкая система аренды электросамокатов с маячками GPS была запущена в крупных городах Бельгии с осени 2018 года. Ими могут пользоваться все желающие, скачав специальное приложение. В настоящее время в Брюсселе действуют шесть компаний, которые предлагают эту форму проката. Цены варьируются незначительно - в среднем это €1 за первую минуту (фактически за разблокирование самоката), далее 15 евроцентов в минуту. Можно оплатить пользование самокатом сразу на час - это обойдется в €6,5, или на сутки - €39.

Благодаря электрическому мотору, на самокате можно передвигаться несколько минут в автономном режиме. Основное преимущество нововведения - приложение автоматически показывает находящиеся поблизости свободные транспортные средства, а приехав к месту назначения, его можно оставить в любом месте на улице.

Однако проблемой на дорогах стали нетрезвые водители этих самокатов. Учитывая, что этот транспорт может разгоняться до 25 км/ч, то потеря равновесия в движении чревата серьезными травмами, не говоря уже об опасности для других участников движения. Проблема усугубляется тем, что именно самокаты стали основным видом транспорта для выпивших автовладельцев.

В этой связи компания Lime, занимающаяся арендой самокатов, сообщила в минувшие выходные в коммюнике, что работает над техническим решением этой проблемы. Изначально она собиралась снабдить каждый самокат детектором паров алкоголя, который, определив нетрезвого водителя просто блокировал бы поездку. Однако, не желая терять клиентов, предприниматели решили пойти по более мягкому пути - поставить ограничитель скорости, который будет включаться при срабатывании алкотестера. Более того, компания изучает возможности расширить эту систему и задействовать ограничитель скорости на самокатах, если, например его водитель регулярно теряет равновесие и не выдерживает ровную траекторию.

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