В Бельгии прокат самокатов снабдят алкотестером с ограничителем скорости

23 апреля 2019 00:02 (UTC+04:00)

Власти Бельгии собираются снабдить предоставляемые в аренду городские самокаты алкотестерами, чтобы сократить количество ДТП с участием нетрезвых водителей этих транспортных средств, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Гибкая система аренды электросамокатов с маячками GPS была запущена в крупных городах Бельгии с осени 2018 года. Ими могут пользоваться все желающие, скачав специальное приложение. В настоящее время в Брюсселе действуют шесть компаний, которые предлагают эту форму проката. Цены варьируются незначительно - в среднем это €1 за первую минуту (фактически за разблокирование самоката), далее 15 евроцентов в минуту. Можно оплатить пользование самокатом сразу на час - это обойдется в €6,5, или на сутки - €39.

Благодаря электрическому мотору, на самокате можно передвигаться несколько минут в автономном режиме. Основное преимущество нововведения - приложение автоматически показывает находящиеся поблизости свободные транспортные средства, а приехав к месту назначения, его можно оставить в любом месте на улице.

Однако проблемой на дорогах стали нетрезвые водители этих самокатов. Учитывая, что этот транспорт может разгоняться до 25 км/ч, то потеря равновесия в движении чревата серьезными травмами, не говоря уже об опасности для других участников движения. Проблема усугубляется тем, что именно самокаты стали основным видом транспорта для выпивших автовладельцев.

В этой связи компания Lime, занимающаяся арендой самокатов, сообщила в минувшие выходные в коммюнике, что работает над техническим решением этой проблемы. Изначально она собиралась снабдить каждый самокат детектором паров алкоголя, который, определив нетрезвого водителя просто блокировал бы поездку. Однако, не желая терять клиентов, предприниматели решили пойти по более мягкому пути - поставить ограничитель скорости, который будет включаться при срабатывании алкотестера. Более того, компания изучает возможности расширить эту систему и задействовать ограничитель скорости на самокатах, если, например его водитель регулярно теряет равновесие и не выдерживает ровную траекторию.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Бельгиец установил мировой рекорд по непрерывной жарке картофеля
В мире 20 апреля 11:46
В Бельгии будут через Facebook убеждать беженцев не искать убежище в стране
В мире 18 апреля 17:11
В Азербайджане и Голландии почтят память азербайджанцев, погибших в борьбе против фашизма
Общество 16 апреля 19:00
Иностранные инвестиции в Казахстан выросли
Бизнес 16 апреля 17:59
В Бельгии предотвращен теракт
Европа 14 апреля 20:23
Ли Кэцян прибыл в Брюссель для участия в 21-й встрече руководителей Китая и ЕС
В мире 9 апреля 16:44
Лента новостей
В Нигерии полицейский въехал в толпу во время празднования Пасхи
Другие страны 00:54
Совбез ООН осудил "отвратительные и трусливые" теракты на Шри-Ланке
В мире 00:49
Спецслужбы США и Индии предупреждали власти Шри-Ланки об угрозе терактов
В мире 00:41
Стали известны сроки начала реструктуризации займов в рамках указа о проблемных кредитах в Азербайджане
Финансы 22 апреля 23:50
"Наполи" проиграл "Аталанте" в матче чемпионата Италии
Спорт 22 апреля 23:48
Европейские туристы стали активнее интересоваться Азербайджаном
Туризм 22 апреля 23:32
Samsung отложит выпуск смартфонов Galaxy Fold
В мире 22 апреля 23:25
На востоке Японии произошло землетрясение
Другие страны 22 апреля 23:19
В Азербайджане выросли налоговые поступления в госбюджет
Финансы 22 апреля 23:17