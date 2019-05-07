Премьер Греции накануне выборов объявил о снижении налогов

Правительство Греции снижает с 24% до 13% НДС на предприятия общественного питания и продукты питания, электроэнергию, восстанавливает 13-ю пенсию, отменяет "налог солидарности" с невысоких доходов, заявил премьер-министр Алексис Ципрас на пресс-конференции с министрами экономического блока правительства, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Пресс-конференцию транслировало в прямом эфире общественное телевидение Греции ERT.

Налоги были резко повышены в июле 2015 года во время серьезного экономического и финансового кризиса. Это привело к росту цен более чем на 9%.

О снижении налогов Ципрас объявил накануне выборов в местные органы самоуправления, губернаторов регионов и депутатов Европарламента. Возможность снижения налогового бремени Ципрас пояснил улучшением ситуации в экономике.

"Существует значительная часть греческого общества, которая несла непропорционально тяжелое бремя и до сих пор не чувствовала положительных последствий от того, что страна вышла из меморандумов с кредиторами. Но теперь настало время добиться справедливости для жертв греческого народа", - сказал Ципрас.

"Пакет мер будет способствовать повышению темпов роста греческой экономики, но также даст возможность многим наконец почувствовать пользу от экономического роста", - сказал Ципрас.

Будет сокращен НДС на предприятия общественного питания с 24% до 13%, а также на все продукты питания. Снизится НДС на энергоносители (электричество и газ) с 13% до 6%, сообщил премьер.

Снижение НДС до уровня от 13% до 11% предполагается для фармацевтические препаратов, медицинского оборудования, предметов первой необходимости с целью стимулирования потребления, сказал премьер.

"Мы идем к тому, чтобы обеспечить постоянную 13-ю пенсию, что обойдется в общей сложности в 800 миллионов евро", - сказал Ципрас.

По его словам, при пенсиях до 500 евро пенсионеры получат 100% от пенсии, для пенсии от 501-600 евро дополнительная пенсия составит 70%, от 601 до 1000 евро - 50%, а 13-я пенсия для тех, у кого основная пенсия свыше 1000 евро, составит 30% от пенсии.

Налоги была повышены, а 13-ые пенсии отменены по требованию кредиторов для уменьшения дефицита бюджета.

Ципрас сообщил также, что в 2020 году отменяется "налог солидарности" с доходов до 20 тысяч в год и сокращается для более высоких доходов.

Сейчас греки платят 2% "налога солидарности" на помощь наиболее незащищенным слоям населения с доходов до 20 тысяч евро, для них налог будет обнулен. На доходы до 30 тысяч евро налог составит 2% вместо 5%, на доходы до 40 тысяч евро - 4% вместо 6,5%, на доходы до 65 тысяч евро – 6% вместо 7,5%. Те, кто получает до 220 тысяч евро, заплатят 8% вместо нынешних 9%.

"Кроме того, мы приступаем к субсидированию страховых взносов предприятий и молодых работников до 25 лет", - сообщил Ципрас. Меры по поддержке в 2020 году обойдутся в 1,3 миллиарда евро, сказал премьер.

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