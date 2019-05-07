Премьер Греции накануне выборов объявил о снижении налогов

7 мая 2019 23:47 (UTC+04:00)

Правительство Греции снижает с 24% до 13% НДС на предприятия общественного питания и продукты питания, электроэнергию, восстанавливает 13-ю пенсию, отменяет "налог солидарности" с невысоких доходов, заявил премьер-министр Алексис Ципрас на пресс-конференции с министрами экономического блока правительства, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Пресс-конференцию транслировало в прямом эфире общественное телевидение Греции ERT.

Налоги были резко повышены в июле 2015 года во время серьезного экономического и финансового кризиса. Это привело к росту цен более чем на 9%.

О снижении налогов Ципрас объявил накануне выборов в местные органы самоуправления, губернаторов регионов и депутатов Европарламента. Возможность снижения налогового бремени Ципрас пояснил улучшением ситуации в экономике.

"Существует значительная часть греческого общества, которая несла непропорционально тяжелое бремя и до сих пор не чувствовала положительных последствий от того, что страна вышла из меморандумов с кредиторами. Но теперь настало время добиться справедливости для жертв греческого народа", - сказал Ципрас.

"Пакет мер будет способствовать повышению темпов роста греческой экономики, но также даст возможность многим наконец почувствовать пользу от экономического роста", - сказал Ципрас.

Будет сокращен НДС на предприятия общественного питания с 24% до 13%, а также на все продукты питания. Снизится НДС на энергоносители (электричество и газ) с 13% до 6%, сообщил премьер.

Снижение НДС до уровня от 13% до 11% предполагается для фармацевтические препаратов, медицинского оборудования, предметов первой необходимости с целью стимулирования потребления, сказал премьер.

"Мы идем к тому, чтобы обеспечить постоянную 13-ю пенсию, что обойдется в общей сложности в 800 миллионов евро", - сказал Ципрас.

По его словам, при пенсиях до 500 евро пенсионеры получат 100% от пенсии, для пенсии от 501-600 евро дополнительная пенсия составит 70%, от 601 до 1000 евро - 50%, а 13-я пенсия для тех, у кого основная пенсия свыше 1000 евро, составит 30% от пенсии.

Налоги была повышены, а 13-ые пенсии отменены по требованию кредиторов для уменьшения дефицита бюджета.

Ципрас сообщил также, что в 2020 году отменяется "налог солидарности" с доходов до 20 тысяч в год и сокращается для более высоких доходов.

Сейчас греки платят 2% "налога солидарности" на помощь наиболее незащищенным слоям населения с доходов до 20 тысяч евро, для них налог будет обнулен. На доходы до 30 тысяч евро налог составит 2% вместо 5%, на доходы до 40 тысяч евро - 4% вместо 6,5%, на доходы до 65 тысяч евро – 6% вместо 7,5%. Те, кто получает до 220 тысяч евро, заплатят 8% вместо нынешних 9%.

"Кроме того, мы приступаем к субсидированию страховых взносов предприятий и молодых работников до 25 лет", - сообщил Ципрас. Меры по поддержке в 2020 году обойдутся в 1,3 миллиарда евро, сказал премьер.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Крупнейший производитель алюминия в Азербайджане увеличит экспорт в европейском направлении
Бизнес 7 мая 15:40
Турецкие и Греческие бюджетные авиакомпании выходят на рынок Узбекистана
Бизнес 6 мая 11:19
В Греции телеоператора убило пиротехникой
В мире 29 апреля 01:23
Выбран подрядчик по надзору над строительством интерконнектора Греция-Болгария
Энергетика 24 апреля 15:25
Оглашена дата начала общественных консультаций по Тарифному кодексу IGB
Энергетика 23 апреля 22:36
Две компании будут бороться за контракт на строительство интерконнектора Греция – Болгария
Энергетика 23 апреля 16:31
Лента новостей
Свыше 70% граждан получили компенсации по проблемным кредитам в Азербайджане
Бизнес 00:06
Исполняется 27-ая годовщина оккупации Шуши вооруженными силами Армении
Нагорно-карабахский конфликт 00:03
Полиция освободила всех заложников, захваченных под Тулузой (Обновлено)
Европа 7 мая 23:37
При разработке Генплана Баку будут учтены мнения жителей
Общество 7 мая 23:00
Тысячи студентов в Азербайджане освободят от платы за обучение
Общество 7 мая 22:58
Сферы транспорта и транзита являются важными векторами развития отношений между Азербайджаном и Туркменистаном - посол
Бизнес 7 мая 22:58
В Баку произошел пожар в общежитии
Происшествия 7 мая 22:57
В Азербайджане могут приостановить деятельность объектов, загрязняющих Каспий
Общество 7 мая 22:32
Microsoft представила обновленную версию браузера Edge
В мире 7 мая 22:25