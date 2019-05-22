США не готовы начать переговоры по пошлинам, заявили в Еврокомиссии

22 мая 2019 22:46 (UTC+04:00)

США не готовы начать с Евросоюзом торговые переговоры по вопросу пошлин, заявила еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрем, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

"Со стороны ЕС мы готовы к их началу, у нас есть манда. Но я не думаю, что США готовы начать переговоры по пошлинам", - заявила журналистам еврокомиссар, слова которой приводит агентство Рейтер.

Мальмстрем не уточнила, что именно мешает Вашингтону приступить к обсуждению пошлин. Агентство отмечает, что страны ЕС поручили Мальмстрем переговоры по определенному кругу вопросов, куда не входит сельскохозяйственная продукция, на обсуждении которой настаивают США.

Президент США Дональд Трамп заявил в июне 2018 года, что США введут ввозные пошлины в 20% на автомобили из Евросоюза. Он также поручил министру торговли страны Уилбору Россу начать расследование, угрожает ли импорт автомобилей нацбезопасности и должен ли этот импорт облагаться налогом. Однако уже в июле США и ЕС договорились воздерживаться от введения новых пошлин на время проведения торговых переговоров.

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