Юнкер признал, что Греция подделала данные о своих финансах для вступления в ЕС

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в пятницу заявил, что Греция вступила в зону евро после подделки необходимых для этого данных, сообщает Trend со ссылкой на Интерфакс

"Это правда, что Греция в 2001 году стала членом еврозоны после подделки статистических материалов", - сказал Юнкер в интервью немецкой газете Bild. "Я виню себя в этом до сих пор", - подчеркнул глава Еврокомиссии. При этом Юнкер заявил, что процедура принятия страны в еврозону с тех пор сильно изменилась. "На сегодняшний день независимая служба - Евростат - имеет возможность тщательно проверить данные всех стран-членов ЕС. Таким образом, Европа может учиться на своих ошибках", - сказал он.

По словам Юнкера, бывший премьер-министр Греции Георгиос Папандреу при вступлении в должность в 2009 году "не знал, в каком серьезном кризисе находилась Греция, или не хотел об этом знать".

Председатель Еврокомиссии при этом добавил, что не хотел бы выхода Греции из зоны евро.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.