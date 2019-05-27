Партия Курца побеждает на выборах в Европарламент в Австрии

Австрийская народная партия (АНП) канцлера Себастьяна Курца побеждает в Австрии на выборах в Европарламент с 35,4% голосов - лучшим в истории партии результатом на этих выборах, предварительные результаты объявил глава МВД Австрии Экарт Ратц, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Согласно предварительным итогам, АНП получает семь депутатских кресел в новом составе Европарламента.

На втором месте - Социал-демократическая партия Австрии с 23,6% (пять мандатов), на третьем - Австрийская партия свободы с 18,1% (три мандата), которую ранее возглавлял бывший вице-канцлер Хайнц-Кристиан Штрахе, ушедший в отставку после публикации скандальной видеозаписи с его участием.

Далее идут "Зеленые" с 13% (два мандата) и либеральная партия NEOS с 8,1% (один мандат).

На прошлых выборах (2014) Народная партия получила 27%, социал-демократы - 24%, Партия свободы - 20%.

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