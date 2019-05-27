Партия Курца побеждает на выборах в Европарламент в Австрии

27 мая 2019 02:05 (UTC+04:00)

Австрийская народная партия (АНП) канцлера Себастьяна Курца побеждает в Австрии на выборах в Европарламент с 35,4% голосов - лучшим в истории партии результатом на этих выборах, предварительные результаты объявил глава МВД Австрии Экарт Ратц, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Согласно предварительным итогам, АНП получает семь депутатских кресел в новом составе Европарламента.

На втором месте - Социал-демократическая партия Австрии с 23,6% (пять мандатов), на третьем - Австрийская партия свободы с 18,1% (три мандата), которую ранее возглавлял бывший вице-канцлер Хайнц-Кристиан Штрахе, ушедший в отставку после публикации скандальной видеозаписи с его участием.

Далее идут "Зеленые" с 13% (два мандата) и либеральная партия NEOS с 8,1% (один мандат).
На прошлых выборах (2014) Народная партия получила 27%, социал-демократы - 24%, Партия свободы - 20%.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Национальная коалиционная партия победила на выборах в Европарламент в Финляндии
Европа 01:03
Ле Пен призвала к роспуску Нацсобрания Франции
В мире 00:02
В Литве завершилось голосование во втором туре выборов президента и депутатов ЕП
Европа 26 мая 22:56
Во Франции "Национальное объединение" Ле Пен получило большинство голосов на выборах в ЕП
Европа 26 мая 22:38
Либералы и сторонники Макрона сформируют единую фракцию в ЕП
Европа 26 мая 21:28
В Европарламент от Латвии могут пройти шесть партий
Европа 26 мая 08:14
Лента новостей
Фармкомпания из Израиля выплатит Оклахоме $85 млн в связи с опиоидным кризисом
США 03:09
Россия выполнит наблюдательный полет над США
Россия 02:50
К западу от Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,9
Россия 02:29
Багдад предложил посредничество между США и Ираном
В мире 01:44
"Интер" и "Аталанта" выступят в Лиге чемпионов в сезоне-2019/20
Спорт 01:29
Ципрас объявил о проведении в Греции досрочных парламентских выборов
Европа 01:25
Национальная коалиционная партия победила на выборах в Европарламент в Финляндии
Европа 01:03
На озере в Конго затонула лодка с пассажирами
Другие страны 00:40
Нетаньяху грозит роспуском парламента в последней попытке сформировать коалицию
Израиль 00:35