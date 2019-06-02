Власти Британии и Франции задержали более 70 нелегалов, пытавшихся пересечь Ла-Манш

2 июня 2019 01:27 (UTC+04:00)

Власти Великобритании и Франции задержали в субботу 74 мигранта, которые предприняли нелегальную попытку пересечь ночью пролив Ла-Манш в северном направлении и осесть в Соединенном Королевстве. Об этом сообщило британское министерство внутренних дел, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его информации, мигранты отправились в путь на восьми небольших лодках, однако лишь одной из них удалось достичь британского берега и высадить людей на пляже возле кемпинга в городке Уинчелси в графстве Восточный Сассекс. Еще две лодки были задержаны в открытом море французскими пограничными службами, а остальные пять - британскими.

"Число мигрантов, которые пересекают пролив в ночное время, вызывает глубокую обеспокоенность", - заявил глава британского МВД Саджид Джавид. По его словам, "те, кто предпочел это опасное путешествие по одному из самых загруженных судоходных маршрутов в мире, подвергают свои жизни смертельной опасности".

Министр также пообещал, что сделает все, что в его силах, чтобы остановить поток нарушителей режима пересечения британской морской границы.

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