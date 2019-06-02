Финал Лиги Чемпионов: Поддельные билеты, недовольные фанаты и много другого

2 июня 2019 11:05 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В субботу на стадионе "Ванда Метрополитано" мадридского "Атлетико" состоялся финал Лиги Чемпионов УЕФА сезона 2018/19, в котором сыграли два английских клуба – «Ливерпуль» и «Тоттенхэм». Матч завершился победой «Ливерпуля» со счетом 2:0.

Как сообщает Trend со ссылкой на Euronews, полиция Мадрида арестовало лицо, которое продавало поддельные билеты "очень хорошего качества". Как сообщила полиция, стоимость только двух билетов составляла 8400 евро.

УЕФА также до матча предупреждало болельщиков о том, что группа людей, выдающих себя за стюардов или официальных лиц, могут предпринять попытку украсть билеты.

"Испанская полиция конфисковала фальшивые устройства для технической проверки билетов, а также фальшивые аккредитации", - отмечается в сообщении.

Издание "Extra.ie" в свою очередь пишет, что один фанат «Тоттэнхема» написал в “Twitter” о том, что «испанская полиция вошла в бар, в котором они собрались перед матчем, и начала избивать их».

Другой фанат «Тоттэнхема» также утверждает, что «полиция прибыла и начала применять силу в отношении фанатов, которые не доставляли никаких проблем».

Перед матчем испанская полиция также задерживала фанатов, которые по их утверждению, нарушали правопорядок.

Отмечается, что полиция при задержании футбольных болельщиков применяла против них силу.

Как пишет в свою очередь «Goal.com», каждый клуб получил 16613 билетов, в результате чего огромное количество фанатов не смогли попасть на финал. Это также привело к перепродаже билетов на черном рынке.

Как отмечается, со стороны болельщиков «Ливерпуля» было подано больше 30 тысяч заявок на приобретение билета.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
"Ливерпуль" заработал в Лиге чемпионов сезона-2018/19 около €110 млн
Спорт 11:27
Выбежавшая на поле в финале ЛЧ модель объяснила свой поступок
В мире 10:16
"Ливерпуль" стал победителем Лиги чемпионов
Спорт 01:07
Злоумышленники в форме стюардов пытались украсть билеты на финал ЛЧ по футболу
В мире 1 июня 21:37
Мадридские отели резко повысили цены на время финала Лиги чемпионов
Спорт 29 мая 05:46
"Интер" и "Аталанта" выступят в Лиге чемпионов в сезоне-2019/20
Спорт 27 мая 01:29
Лента новостей
Завтра в Азербайджане будет до 36 градусов тепла
Общество 11:42
"Ливерпуль" заработал в Лиге чемпионов сезона-2018/19 около €110 млн
Спорт 11:27
Число пострадавших при взрыве в Росии возросло до 89
Россия 11:20
Китай возложил на США всю ответственность за неудачи в торговых переговорах
Китай 10:35
Выбежавшая на поле в финале ЛЧ модель объяснила свой поступок
В мире 10:16
Туристы из Японии и Китая стали чаще посещать Азербайджан
Общество 09:52
ВС Армении продолжают нарушать режим прекращения огня
Нагорно-карабахский конфликт 09:46
Власти Хайнаня оштрафовали нарушителей экологии на $26 млн
Китай 09:42
Боксер Уайлдер назвал Джошуа ненастоящим чемпионом
Спорт 09:10