У берегов Италии спасли 100 иммигрантов

2 июня 2019 23:00 (UTC+04:00)

Военный итальянский корабль со спасенными в Средиземном море нелегальными иммигрантами прибыл в Геную, сообщает в воскресенье агентство ANSA, передает Trend со ссылкой на агентство "Интерфакс".

По данным агентства, около 100 спасенных нелегалов из Ливии, Сомали, Камеруна, Мали, Нигерии и Кот-д'Ивуара пытались достичь берегов Европы на лодках. Среди иммигрантов числятся 23 несовершеннолетних и 17 женщин.

Ожидается, что в дальнейшем часть нелегалов будут распределены среди других стран ЕС.

В апреле глава правительства национального согласия Ливии Файез Сарадж заявил, что военный кризис в стране может привести к новому наплыву мигрантов, которые направятся в Италию и другие европейские прибрежные государства.

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