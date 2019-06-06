ЕС изменил правила выдачи виз и запланировал увеличить консульский сбор

6 июня 2019 16:59 (UTC+04:00)

Евросоюз обновил правила выдачи виз сообщества, которые должны упростить поездки в страны ЕС и способствовать решению миграционного кризиса. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС, распространенном в четверг в Брюсселе, сообщает ТАСС.

"Совет сегодня принял поправки к правилам визового кодекса, которые улучшат условия для легальных путешественников, а также расширят инструменты, доступные для решения проблем, связанных с нелегальной миграцией", - отмечается в нем.

Совет пояснил, что "новые правила обеспечат более легкие и быстрые процедуры получения виз для легальных путешественников".

"Они разрешают подачу заявок за 6 месяцев и не позднее, чем за 15 дней до поездки, дают возможность заполнения и подписания формы заявки в электронном виде, позволяют выдавать многократные визы для постоянных путешественников с положительной визовой историей на период, который постепенно увеличивается с 1 до 5 лет", - говорится в заявлении.

При этом ЕС повышает консульский сбор с 60 € до 80 €. "Чтобы государства-члены могли лучше покрывать расходы на оформление визы, не создавая препятствий для заявителей, визовый сбор будет увеличен до 80 €. Регламент также вводит механизм пересмотра каждые три года необходимости изменения платы за визу", - уточняет Совет.

Что касается нелегальной миграции, то "обновленные правила будут способствовать улучшению сотрудничества с третьими странами (не входящими в ЕС) в области реадмиссии путем введения нового механизма использования обработки виз".
"В рамках этого механизма Еврокомиссия будет регулярно оценивать сотрудничество третьих стран в области реадмиссии. В тех случаях, когда страна не сотрудничает, Еврокомиссия предложит Совету принять исполнительное решение с применением конкретных ограничительных визовых мер, связанных с обработкой виз и, в конечном итоге, с визовым сбором", - поясняет Совет.

С другой стороны, "если выясняется, что страна сотрудничает в вопросах реадмиссии, Совет может предложить принять исполнительное решение, предусматривающее либо снижение платы за визу, либо сокращение времени для принятия решения о выдаче визы, либо увеличение срока самой визы на поездки", - подчеркивается в документе.

По данным Еврокомиссии, в настоящее время визы для посещения стран Шенгена должны получать граждане 102 стран.

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